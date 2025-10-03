Flashdance dal 9 ottobre il musical a Milano
L’opera ‘ Flashdance – il musical’ è il nuovo spettacolo che illuminerà l’apertura della stagione 20252026 del Teatro Nazionale di Milano, dove sarà in scena con una lunga tenitura fino al 17 gennaio 2026, allungando il periodo di permanenza inizialmente fissato per il 3 gennaio. Lo spettacolo, basato sull’omonimo film Paramount Picture, con il testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche originali di Robbie Roth che firma anche le liriche insieme a Robert Cary (con la traduzione italiana e l’adattamento di testo e liriche curate da Franco Travaglio), è presentato grazie a un accordo con Nordiska ApS Copenaghen, e sarà diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini; insieme a Lele Moreschi per le scenografie, Riccardo Sgaramella per i costumi, Francesco Vignati per il disegno luci, Armando Vertullo per il disegno sonoro, costituiscono un team creativo affiatato e già apprezzato da critica e pubblico, per raccontare una storia di sogni, coraggio e libertà che ha fatto battere il cuore a generazioni intere. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flashdance - ottobre
DOMENICA 9 NOVEMBRE IL MUSICAL FLASHDANCE A MILANO PRENOTAZIONI ENTRO IL 9 OTTOBRE La Compagnia della Rancia mette in scena le grandi musiche e coreografie degli anni 80. Partenza ore 8:30 da Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure. T - facebook.com Vai su Facebook
A Milano “Flashdance – Il Musical”, debutto il 9 ottobre al Teatro Nazionale - MILANO (ITALPRESS) – Debutta il 9 ottobre Flashdance – Il Musical, il nuovo spettacolo che illuminerà l’apertura della stagione 2025/2026 del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni di Milano, dove ... msn.com scrive
Flashdance: il musical di Compagnia della Rancia e Heart al Teatro Nazionale di Milano - Compagnia della Rancia e HEART presentano FLASHDANCE – Il Musical, la nuova produzione che illuminerà l’apertura della stagione 2025/2026 del Teatro Nazionale – Italiana Assicurazioni di Milano per ... Da affaritaliani.it