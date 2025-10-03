L’opera ‘ Flashdance – il musical’ è il nuovo spettacolo che illuminerà l’apertura della stagione 20252026 del Teatro Nazionale di Milano, dove sarà in scena con una lunga tenitura fino al 17 gennaio 2026, allungando il periodo di permanenza inizialmente fissato per il 3 gennaio. Lo spettacolo, basato sull’omonimo film Paramount Picture, con il testo di Tom Hedley e Robert Cary, le musiche originali di Robbie Roth che firma anche le liriche insieme a Robert Cary (con la traduzione italiana e l’adattamento di testo e liriche curate da Franco Travaglio), è presentato grazie a un accordo con Nordiska ApS Copenaghen, e sarà diretto da Mauro Simone, con le coreografie di Giorgio Camandona e la direzione musicale di Andrea Calandrini; insieme a Lele Moreschi per le scenografie, Riccardo Sgaramella per i costumi, Francesco Vignati per il disegno luci, Armando Vertullo per il disegno sonoro, costituiscono un team creativo affiatato e già apprezzato da critica e pubblico, per raccontare una storia di sogni, coraggio e libertà che ha fatto battere il cuore a generazioni intere. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flashdance, dal 9 ottobre il musical a Milano