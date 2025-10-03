Flash mob negli ospedali italiani In Palestina uccisi 2mila colleghi

Doveva essere un’iniziativa simbolica, “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”. Invece l’adesione dei lavoratori della sanità è stata superiore alle aspettative: nel momento in cui scriviamo sono 300 le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

