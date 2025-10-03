Flash mob negli ospedali italiani In Palestina uccisi 2mila colleghi

Doveva essere un’iniziativa simbolica, “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”. Invece l’adesione dei lavoratori della sanità è stata superiore alle aspettative: nel momento in cui scriviamo sono 300 le . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Flash mob negli ospedali italiani. «In Palestina uccisi 2mila colleghi»

In questa notizia si parla di: flash - ospedali

"Luci sulla Palestina, cento ospedali per Gaza": a Cattinara il flash mob

Sono 1667 gli operatori sanitari uccisi a Gaza: il 2 ottobre un Flash mob degli ospedali italiani

Genova si illumina per Gaza: il 2 ottobre flash mob davanti a tre ospedali cittadini

Flash mob in 100 ospedali per i medici palestinesi. Sono 1677 i sanitari uccisi a Gaza #ANSA https://ansa.it/sito/videogallery/italia/2025/10/02/flash-mob-in-100-ospedali-per-i-medici-palestinesi_e6a31e9b-4326-45c6-824d-4c5a5cc92c54.html… - X Vai su X

Barletta, flash mob degli operatori sanitari per Gaza davanti all’ospedale “Dimiccoli” Davanti all’ingresso dell’ospedale “Dimiccoli” si sta svolgendo un flash mob nell’ambito dell’iniziativa nazionale “Luci sulla Palestina: 100 ospedali per Gaza”, in contemporan - facebook.com Vai su Facebook

Gaza, flash mob dei sanitari davanti a 225 ospedali - L’iniziativa, con oltre 20mila adesioni di operatori sanitari, si presenta come la mobilitazione più diffusa mai realizzata nel Paese dall’inizio dell’attacco israeliano a Gaza ... Si legge su doctor33.it

Gaza, flash mob dei sanitari ospedalieri e raccolta firme dei farmacisti: difendere diritto a cure. Fnomceo: aprire corridoi umanitari - Il 2 ottobre è previsto in 225 gli ospedali italiani il flash mob di operatori sanitari “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”, promosso dalle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza. Segnala farmacista33.it