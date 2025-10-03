Flash mob davanti all’ospedale Goretti | Pace e giustizia per la Palestina

Giovani, famiglie con bambini, sanitari, e non solo: in tanti ieri sera si sono riuniti davanti al Santa Maria di Goretti di Latina per il flash mob “Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza”, promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.L’evento di ieri sera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it