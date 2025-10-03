Flash mob davanti all’ospedale Goretti | Pace e giustizia per la Palestina

Latinatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovani, famiglie con bambini, sanitari, e non solo: in tanti ieri sera si sono riuniti davanti al Santa Maria di Goretti di Latina per il flash mob “Luci sulla Palestina - 100 ospedali per Gaza”, promosso dal personale sanitario delle reti #DigiunoGaza e Sanitari per Gaza.L’evento di ieri sera. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flash - davanti

Concerto annullato, flash mob davanti alla Reggia "contro la propaganda putiniana"

Flash Mob davanti alla sede dell'Ulss 6: non ad un contratto al ribasso

'Luci sulla Palestina', flash-mob davanti all'ospedale Bufalini: "Illuminiamo simbolicamente la notte di Gaza"

flash mob davanti all8217ospedaleMilano, flash mob Luci per Gaza davanti ospedale Niguarda - A seguito dell'abbordaggio ad alcune imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, nelle ultime ore l'Italia ha visto il moltiplicarsi di iniziative a sostegno della popolazione palestinese. tg24.sky.it scrive

flash mob davanti all8217ospedaleGaza, flash mob dei sanitari davanti a 225 ospedali - L’iniziativa, con oltre 20mila adesioni di operatori sanitari, si presenta come la mobilitazione più diffusa mai realizzata nel Paese dall’inizio dell’attacco israeliano a Gaza ... Scrive doctor33.it

Cerca Video su questo argomento: Flash Mob Davanti All8217ospedale