Fiumicino piange la scomparsa di Assunta Aller
Fiumicino, 3 ottobre 2025 – L’Amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Assunta Aller, che per oltre trent’anni ha prestato con dedizione e professionalità il proprio servizio alla nostra comunità. Prima insegnante nelle scuole, e successivamente impiegata nell’ufficio protocollo, Assunta ha rappresentato un punto di riferimento importante, sempre disponibile e attenta, e con il suo lavoro quotidiano ha contribuito al buon funzionamento della macchina comunale. “ La sua perdita ci addolora profondamente – dichiara il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, a nome di tutta l’Amministrazione – Alla famiglia e ai suoi cari rivolgiamo le più sentite condoglianze e la vicinanza dell’intera comunità di Fiumicino. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
