Fiumicino piange Assunta Aller

Romatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino in lutto. È venuta a mancare Assunta Aller, impiegata nel Comune della provincia di Roma e prima di allora insegnante.Il cordoglio del comune di FiumicinoCome si legge in una nota del comune di Fiumicino: “L’amministrazione comunale di Fiumicino esprime profondo cordoglio per la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

fiumicino piange assunta allerFiumicino piange la scomparsa di Assunta Aller - Prima insegnante nelle scuole, e successivamente impiegata nell’ufficio protocollo, Assunta ha rappresentato un punto di riferimento importante per la città ... Scrive ilfaroonline.it

Trecastelli piange Assunta Peroni Landi - A ricordarla è l’associazione Obiettivo Famiglia Federcasalinghe: "Assunta negli anni si è dimostrata valida rappresentante dell’associazione per ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

