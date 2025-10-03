Fiumicino marijuana coltivata in giardino | scoperta maxi piantagione

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale Roma, nel corso di normali servizi di controllo economico del territorio, hanno eseguito un’attività d’iniziativa nei confronti di un residente nel Comune di Fiumicino, che si è conclusa con il sequestro di un’intera piantagione di marijuana. I Finanzieri della Compagnia di Fiumicino hanno scoperto, nel giardino dell’abitazione dello stesso, una serra che, occultata da vegetazione spontanea, celava diverse piante di marijuana (oltre 300 kg), per lo più alte oltre 3 metri, con infiorescenze mature. All’interno della serra era presente un efficientissimo sistema automatico di irrigazione, semi per ulteriori produzioni e numerosi concimi p er garantire una crescita ottimale delle piante. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it