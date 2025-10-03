Fiumicino lavori all’Ecocentro di via del Pesce Luna | viabilità provvisoria
Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie presso l’Ecocentro di Via del Pesce Luna, è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria dal 6 al 9 ottobre dalle ore 07:00 alle 17:00: istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione ambo i lati nel tratto interessato dai lavori;. apposizione del divieto di sostafermata zona rimozione, preavviso di lavori in corso, limite 30 kmh, freccia dx o sx;. Queste limitazioni si rendono necessarie per garantire la sicurezza durante le prime fasi più delicate del cantiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
fiumicino - lavori
