Fiumicino lavori all’Ecocentro di via del Pesce Luna | viabilità provvisoria

Cdn.ilfaroonline.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie presso l’Ecocentro di Via del Pesce Luna, è stata istituita una disciplina di traffico provvisoria dal 6 al 9 ottobre dalle ore 07:00 alle 17:00: istituzione del divieto di sosta e fermata zona rimozione ambo i lati nel tratto interessato dai lavori;. apposizione del divieto di sostafermata zona rimozione, preavviso di lavori in corso, limite 30 kmh, freccia dx o sx;. Queste limitazioni si rendono necessarie per garantire la sicurezza durante le prime fasi più delicate del cantiere. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fiumicino - lavori

Roma-Fiumicino, chiusura notturna per lavori

Fiumicino, chiusura del ponte 2 giugno per lavori urgenti

Fiumicino, viabilità provvisoria per i lavori della fibra ottica

fiumicino lavori all8217ecocentro viaFiumicino, lavori all’Ecocentro di via del Pesce Luna: viabilità provvisoria - Fiumicino, 3 ottobre 2025 – Il Comune di Fiumicino informa che per consentire lo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria delle tettoie presso l’Ecocentro di Via del Pesce Luna, è stata ... Da ilfaroonline.it

fiumicino lavori all8217ecocentro viaFiumicino, commissione Lavori pubblici: al centro viabilità e sicurezza stradale - Fiumicino, 3 ottobre 2025 – “Nel corso dell’ultima riunione della commissione Lavori Pubblici – dichiara il consigliere comunale Roberto Feola, presidente della Commissione – abbiamo affrontato due te ... Secondo ilfaroonline.it

Cerca Video su questo argomento: Fiumicino Lavori All8217ecocentro Via