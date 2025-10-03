Fiumicino commissione Lavori pubblici | al centro viabilità e sicurezza stradale

Fiumicino, 3 ottobre 2025 – “Nel corso dell’ultima riunione della commissione Lavori Pubblici – dichiara il consigliere comunale Roberto Feola, presidente della Commissione – abbiamo affrontato due temi centrali per la viabilità del nostro territorio. In particolare, siamo tornati su via della Stazione di Palidoro, già oggetto di approfondimento nei mesi scorsi. All’unanimità, insieme ai commissari presenti, abbiamo deciso di procedere alla pedonalizzazione del tratto antistante l’ingresso della stazione ferroviaria, mettendo così in sicurezza il transito della parte attualmente utilizzata come parcheggio. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it