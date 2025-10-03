Fiumefreddo di Sicilia il 6 ottobre consegna dei lavori per i nuovi loculi al Cimitero comunale

Lunedì 6 ottobre, alle ore 11:00, presso il Cimitero comunale di Fiumefreddo di Sicilia, si terrà la consegna ufficiale dei lavori per la realizzazione di nuovi loculi e di cellette ossario. Un intervento atteso da tempo dalla cittadinanza, volto a rispondere alle necessità crescenti della. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: fiumefreddo - sicilia

