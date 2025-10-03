Fiume Sarno contrastare l' inquinamento | sinergia tra le Procure

L'altro ieri, presso la Procura Generale di Napoli si è tenuta una riunione interdistrettuale, convocata dai Procuratori Generali di Napoli e Salerno, con l'obiettivo di definire un programma operativo di monitoraggio e verifica dello stato di inquinamento del fiume Sarno e dei suoi affluenti per.

Fiume Sarno, De Luca: "Siamo vicini alla bonifica, ma tolleranza zero per gli sversamenti abusivi"

Scarichi illeciti nel fiume Sarno, sindaco dispone controlli

Santocchio (FdI) denuncia: “Scafati abbandonata, chi inquina il fiume Sarno resta impunito”

Inquinamento fiume Sarno, riunione investigatori a Napoli - Dare nuovo impulso alle indagini relative al grave inquinamento del Fiume Sarno: è stato questo l'argomento al centro della riunione interdistrettuale che si è svolta ieri presso la procura generale d ...

Contro l'inquinamento del Sarno: sequestrata conceria e denunciati i titolari a Solofra - Durante le verifiche, è emerso che la società aveva accumulato rifiuti speciali non pericolosi derivanti dall'attività produttiva, senza smaltirli nei tempi previsti dalla legge.