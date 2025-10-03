Firenze nuovo manager dell' Asp Iacolino confermato | scontro tra Forza Italia e FdI

La lunga partita delle nomine nella sanità in Sicilia ha trovato un suo epilogo. Alberto Firenze è il nuovo direttore generale dell'Asp di Palermo, mentre al dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Sanità è stato confermato il dirigente Salvatore Iacolino. La nomine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

firenze nuovo manager aspSanità, scelti i manager per Pianificazione strategica e Asp Palermo - PALERMO – Un nuovo incarico per Salvatore Iacolino al dipartimento Pianificazione strategica della Regione e Alberto Firenze nuovo direttore generale dell’Asp di Palermo. Da livesicilia.it

firenze nuovo manager aspIacolino riconfermato dirigente generale, Firenze nuovo dg dell’Asp di Palermo - La ha deciso la giunta regionale ma gli esponenti di Fratelli d'Italia non hanno preso parte alla seduta. Lo riporta insanitas.it

