Firenze nuovo manager dell' Asp Iacolino confermato | scontro tra Forza Italia e FdI

La lunga partita delle nomine nella sanità in Sicilia ha trovato un suo epilogo. Alberto Firenze è il nuovo direttore generale dell'Asp di Palermo, mentre al dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato regionale alla Sanità è stato confermato il dirigente Salvatore Iacolino. La nomine. 🔗 Leggi su Palermotoday.it