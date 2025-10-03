Firenze apre la mostra di Carlo Carli al Memoriale delle deportazioni
Firenze, 3 ottobre 2025 – Dalle guerre, all'emigrazione, dai cambiamenti climatici, alle deportazioni. Le tele di Carlo Carli sono una rappresentazione dolente e sofferta del dolore dell’uomo e della terra. È un messaggio che punta alla coscienza di ciascun visitatore quello dell’artista versiliese, un messaggio che è l’obiettivo della mostra “Umanità perduta e abbandonata ”, che si apre oggi al Memoriale delle Deportazion i di Firenze, allestita grazie grazie al Museo della Deportazione di Prato, alla Regione Toscana, al Comune di Firenze e ad Aned che gestiscono il Memoriale. Le pitture di Carli, una ventina, esposte in un luogo come il Memoriale di alto valore universale per la memoria dell'umanità, compongono un allestimento che si apre con una citazione di Primo Levi: “Fa che il frutto orrendo dell’odio, di cui hai visto qui le tracce, non dia di nuovo seme né domani né mai”. 🔗 Leggi su Lanazione.it
