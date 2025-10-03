Firenze al via TuttoSposi alla Fortezza da Basso

Firenze, 3 ottobre 2025 - Sarà la cerimonia del taglio del nastro, venerdì 3 ottobre alle ore 17, a inaugurare la XXXII edizione di TuttoSposi, la fiera che da oltre trent’anni porta a Firenze il meglio del mondo wedding. Alla Fortezza da Basso, cuore pulsante della città, si daranno appuntamento istituzioni e organizzatori insieme a un pubblico che ogni anno sceglie questa manifestazione come luogo di incontro, scoperta e ispirazione. Tra le autorità presenti all’apertura ufficiale: l’Assessora Laura Sparavigna, Massimo Sabatini e Stefania Vivoli. A seguire, un brindisi a cura di Querciamatta segnerà l’inizio di tre giornate dedicate all’amore, allo stile e all’originalità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, al via TuttoSposi alla Fortezza da Basso

White Sposa ti aspetta a Firenze! Segna le date: 3, 4 e 5 ottobre Saremo presenti a Tutto Sposi – Fortezza da Basso con le nostre collezioni esclusive, idee uniche e tanta ispirazione per il tuo giorno speciale Vieni a trovarci, scopri le nostre propost - facebook.com Vai su Facebook

