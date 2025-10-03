Fiorentina vs Roma sesta giornata Serie A 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la sesta giornata del campionato italiano di Serie A 20252026. I viola in crisi nera affrontano i giallorossi in grande fiducia come dimostra il primato in classifica. Fiorentina vs Roma si giocherà domenica 5 ottobre 2025 alle ore 15 presso lo stadio Franchi. FIORENTINA VS ROMA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE L’inizio di stagione dei viola si è rivelato un incubo. Sedicesimi in classifica con tre punti in cinque giornate. L’unica consolazione è arrivata dalla conference League, dove la squadra di Pioli ha vinto la gara d’esordio del girone unico, ma adeeso c’è la necessità di sistemare le cose anche in campionato. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Fiorentina vs Roma, sesta giornata Serie A 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla

In questa notizia si parla di: fiorentina - roma

Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera

Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari

Ufficiale, Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera

? Le probabili formazioni di Fiorentina-Roma #ASRoma #FiorentinaRoma #dajeromadaje #forzaromasempre #footballnews #Gasperini #Pioli - X Vai su X

Non solo #Guida per #JuventusMilan: scelto Andrea #Colombo per Fiorentina-Roma, sarà La Penna a dirigere Napoli-Genoa. Tutte le designazioni della sesta giornata di Serie A. Siete d’accordo con le scelte di Gianluca Rocchi? - facebook.com Vai su Facebook

Pronostico Fiorentina-Roma 5 Ottobre 2025: Pioli in discussione - Roma, match della sesta giornata di Serie A in programma sabato 5 ottobre 2025 alle 15:00 al Franchi di Firenze: sfida tra una Fiorentina in difficoltà e una ... Secondo bottadiculo.it

Serie A oggi, partite sesta giornata su Sky, DAZN e NOW: dove vederle in TV, streaming e orari - Si alza il sipario sulla sesta giornata di campionato: il weekend di Serie A è pronto a regalarci emozioni intense e spettacolo, prima della pausa dedicata agli impegni delle Nazionali. Segnala movieplayer.it