Fiorentina-Sigma le pagelle viola | finalmente bomber Piccoli
De Gea 6,5 - Tkac lo chiama in causa con una parata tutt’altro che facile e spettacolare. Rimedia a un pasticcio di Dzeko, superandosi su Kostadinov. Poi blocca a terra una botta da fuori di Beran, guadagnandosi la serata. Pongracic 6 - Dirottato ancora una volta a destra nella linea a tre, se la cava senza particolari patemi. Cresce nella ripresa quando diventa padrone della corsia di destra, chiudendo e rilanciando con efficacia. Cala alla distanza. Dall'84' Comuzzo sv. Pablo Marì 6,5 - Guida dal centro la retroguardia con personalità, gestendo anche il ritmo, quando bisogna uscire senza rischiare più di tanto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
