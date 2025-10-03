Fiorentina-Roma misure di sicurezza al Franchi | divieto di vendita di alcolici vicino allo stadio
Cresce l’attesa per Fiorentina-Roma, in programma domenica 5 ottobre alle ore 15:00 allo Stadio Artemio Franchi. La sfida, valida per la sesta giornata di Serie A, è stata oggetto di particolare attenzione da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, che ha disposto nuove misure preventive per garantire il regolare svolgimento dell’evento. I provvedimenti. Come si legge in un comunicato ufficiale, dalle 12:00 alle 18:00 di domenica sarà vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche e di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro o lattine negli esercizi pubblici e commerciali situati nell’area circostante lo stadio. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
