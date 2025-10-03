Fiorentina-Roma domenica 05 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici
Uno dei match clou della sesta giornata del campionato di Serie A è quello del Franchi tra la Fiorentina e la Roma. Si affrontano due squadre che sono entrambe reduci dall’impegno europeo e che sono scese in campo giovedì. In campionato vivono però una situazione completamente diversa perché i giallorossi in vetta mentre la Viola . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Pronostico Fiorentina-Roma: chicca dell'esperto e quote - I bookmakers concordano con il nostro pronostico riguardo Fiorentina Roma, in cui prevediamo una sfida con poche reti realizzate. Secondo calciomercato.com
Pronostico Fiorentina-Roma 5 Ottobre 2025: Pioli in discussione - Roma, match della sesta giornata di Serie A in programma sabato 5 ottobre 2025 alle 15:00 al Franchi di Firenze: sfida tra una Fiorentina in difficoltà e una ... Riporta bottadiculo.it