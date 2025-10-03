Fiorentina - Roma divieti e sicurezza

Firenzetoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 5 ottobre, lo stadio Artemio Franchi ospiterà la sfida tra Fiorentina e Roma, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.Modifiche alla viabilitàPer disposizione della Questura, nelle zone limitrofe allo stadio saranno adottati specifici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

fiorentina roma divieti sicurezzaFiorentina - Roma: i divieti adottati per la sicurezza dell’incontro di serie A - La Prefettura di Firenze ha reso noto le misure prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 2 ottobre 2025 che si ... Riporta gonews.it

fiorentina roma divieti sicurezzaFiorentina-Roma, divieti su vetro e alcol in prossibiltà dello stadio Franchi - I provvedimenti della Prefettura in vista della sfida di domenica ... Come scrive 055firenze.it

