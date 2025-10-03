Fiorentina - Roma divieti e sicurezza
Domenica 5 ottobre, lo stadio Artemio Franchi ospiterà la sfida tra Fiorentina e Roma, valida per il campionato di Serie A. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15.Modifiche alla viabilitàPer disposizione della Questura, nelle zone limitrofe allo stadio saranno adottati specifici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: fiorentina - roma
Zaniolo, multa di 15mila euro dopo gli scontri negli spogliatoi durante Fiorentina-Roma Primavera
Zortea, la Fiorentina si muove. Ma la Roma resta vigile sull’esterno del Cagliari
Ufficiale, Zaniolo multato di 15.000 euro per l’aggressione nel post Fiorentina-Roma Primavera
Fiorentina-Roma - Niente conferenza stampa per Gasperini #ASRoma #FiorentinaRoma #SerieA - X Vai su X
?Pioli esalta la Fiorentina: "Vincere fa sempre bene. Ora tutto sulla Roma" - facebook.com Vai su Facebook
Fiorentina - Roma: i divieti adottati per la sicurezza dell’incontro di serie A - La Prefettura di Firenze ha reso noto le misure prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in data 2 ottobre 2025 che si ... Riporta gonews.it
Fiorentina-Roma, divieti su vetro e alcol in prossibiltà dello stadio Franchi - I provvedimenti della Prefettura in vista della sfida di domenica ... Come scrive 055firenze.it