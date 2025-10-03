Fiorentina primo sorriso europeo | 2-0 al Sigma Olomouc
Un colpo di reni al morale viola: al Franchi la squadra di Stefano Pioli mette fine alla carestia di successi, piegando 2-0 il Sigma Olomouc nell'esordio di Conference League. Piccoli apre le marcature, Ndour la chiude nel recupero: la Fiorentina respira dopo tre pareggi e due sconfitte in Serie A. Una boccata d'ossigeno al Franchi.
Dodo Juve: è lui il primo della lista in caso di partenza di Alberto Costa. Dentro all’affare con la Fiorentina, qual è la verità sul futuro dell’esterno viola
Fiorentina, ricomincia l'avventura: primo giorno di allenamenti per la stagione 2026 2027
Fiorentina, primo giorno di scuola: gli abbracci di Pioli, i sorrisi di Kean e Dodo
Il primo successo stagionale per la #Fiorentina di Stefano Pioli arriva in #ConferenceLeague. I viola al Franchi si impongono 2-0, grazie al gol di #Piccoli nel primo tempo e #Ndour nel recupero del secondo, sui cechi del #SigmaOlomouc, dopo tre pareggi e
FEMMINILI - Allenatrici e Allenatori Dopo il successo del primo post, AIAC continua la rassegna delle CT e dei CT delle 12 squadre in FIGC Calcio Femminile Serie A. Oggi vi presentiamo la Fiorentina Femminile di Mister Pablo Piñones Arce, giovane tecni
Europa League: Roma ko contro il Lille. Pari per il Bologna. In Conference sorride la Fiorentina - Nella seconda giornata della fase campionato di Europa League la Roma cade 1-
Fiorentina, la vera buona notizia: si è sbloccato il bomber da 25 milioni, primo gol Piccoli - Roberto Piccoli ce l'ha fatta, la punta classe 2001 si è sbloccata in zona gol con la maglia della Fiorentina.