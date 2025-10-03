Fiorentina primo sorriso europeo | 2-0 al Sigma Olomouc

Sbircialanotizia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un colpo di reni al morale viola: al Franchi la squadra di Stefano Pioli mette fine alla carestia di successi, piegando 2-0 il Sigma Olomouc nell’esordio di Conference League. Piccoli apre le marcature, Ndour la chiude nel recupero: la Fiorentina respira dopo tre pareggi e due sconfitte in Serie A. Una boccata d’ossigeno al Franchi . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

fiorentina primo sorriso europeo 2 0 al sigma olomouc

© Sbircialanotizia.it - Fiorentina, primo sorriso europeo: 2-0 al Sigma Olomouc

In questa notizia si parla di: fiorentina - primo

Dodo Juve: è lui il primo della lista in caso di partenza di Alberto Costa. Dentro all’affare con la Fiorentina, qual è la verità sul futuro dell’esterno viola

Fiorentina, ricomincia l'avventura: primo giorno di allenamenti per la stagione 2026 2027

Fiorentina, primo giorno di scuola: gli abbracci di Pioli, i sorrisi di Kean e Dodo

fiorentina primo sorriso europeoEuropa League: Roma ko contro il Lille. Pari per il Bologna. In Conference sorride la Fiorentina - Nella seconda giornata della fase campionato di Europa League la Roma cade 1- Segnala ecovicentino.it

fiorentina primo sorriso europeoFiorentina, la vera buona notizia: si è sbloccato il bomber da 25 milioni, primo gol Piccoli - Roberto Piccoli ce l'ha fatta, la punta classe 2001 si è sbloccata in zona gol con la maglia della Fiorentina. Secondo tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Fiorentina Primo Sorriso Europeo