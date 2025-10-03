Fiorentina Pioli | L' unione del gruppo non è mai stata in discussione E sul modulo…

Dopo il primo successo, in Conference League per 2-0 contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport: "Vincere fa bene, questo sicuramente. Abbiamo giocato una buona partita, gestendola al meglio. Potevamo chiuderla: c'è stato qualche errore, ma siamo stati sempre dentro. Ora testa al campionato, in attesa di una sfida complicata contro la Roma". PICCOLI. "Un attaccante cresce con fiducia e convinzione attraverso i gol. Importante abbia segnato, sempre penetrante e profondo.

fiorentina - pioli

