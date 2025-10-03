Fiorentina Pioli | L' unione del gruppo non è mai stata in discussione E sul modulo…
2025-10-02 21:33:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Dopo il primo successo, in Conference League per 2-0 contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha parlato così a Sky Sport: “Vincere fa bene, questo sicuramente. Abbiamo giocato una buona partita, gestendola al meglio. Potevamo chiuderla: c’è stato qualche errore, ma siamo stati sempre dentro. Ora testa al campionato, in attesa di una sfida complicata contro la Roma”. PICCOLI. “Un attaccante cresce con fiducia e convinzione attraverso i gol. Importante abbia segnato, sempre penetrante e profondo. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
In questa notizia si parla di: fiorentina - pioli
Ufficiale, Pioli torna in Serie A: è il nuovo allenatore della Fiorentina
Fiorentina, Pioli: “Mi aspettavo di avere più punti”
Pioli Fiorentina, ci siamo: sarà lui il nuovo allenatore della Viola. Ecco quando è previsto il suo arrivo in città, tutti i dettagli
Vittoria e indicazioni importanti per #Pioli dopo l’esordio della #Fiorentina in Conference League ? - X Vai su X
Fiorentina, Piccoli e Ndour decisivi: Sigma Olomouc ko, Pioli torna a vincere Vai su Facebook
Fiorentina, Pioli: "L'unione del gruppo non è mai stata in discussione. E sul modulo..." - partita, dopo il primo successo stagionale. Lo riporta msn.com
Fiorentina, Pioli: "Unità di gruppo mai in discussione. Ora testa al campionato" - 0 contro il Sigma Olomouc, Stefano Pioli ha commentato il match ai microfoni di Sky:. Si legge su tuttomercatoweb.com