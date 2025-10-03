Firenze, 2 ottobre 2025 - Serviva una vittoria per far decollare la stagione della Fiorentina. E contro il Sigma Olomouc è arrivata per 2-0. La Fiorentina non ha incantato, ma almeno ha iniziato bene il girone e ha blindato la propria porta. Serata iniziata però con una notizia extracampo, riportata dal direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari e che riguarda la salute di Rocco Commisso. " Vogliamo fargli i nostri auguri dopo l’intervento a cui si è sottoposto per una lombosciatalgia. È a casa, circondato dalla sua famiglia, e ci seguirà da lì. Una volta terminata la fase di recupero, tornerà con noi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Fiorentina, Pioli: "Gruppo unito, vittoria che dà morale". Commisso operato alla schiena