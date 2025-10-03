Fiorentina Femminile via a una stagione ambiziosa Si comincia dal Napoli
Firenze, 3 ottobre 2025 - Dopo una lunga attesa, intervallata dalla disputa della nuova Women's Cup (vinta dalla Juventus in finale per 3-2 contro la Roma) torna il campionato di Serie A Femminile, con la Fiorentina del nuovo tecnico Pablo Pinones Arce impegnata sul campo del Napoli (domani, sabato 4 ottobre, ore 15). Fiorentina che ai nastri di partenza si presenta come una delle squadre più accreditate per puntare al titolo anche se ci sarà da fare i conti con la solita Juventus, con la Roma e con l'Inter, in crescita rispetto alle ultime stagioni. Fiorentina (che non è riuscita a superare il girone della Women's Cup) reduce dalla vittoria per 5-2 in amichevole contro la Ternana e che dovrà fare a meno di Filangeri e Curmark (entrambe ne avranno per qualche settimana per problemi di natura fisica). 🔗 Leggi su Lanazione.it
