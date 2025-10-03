Finti finanzieri nel Catanese

Avevano pettorine e palette, armi e auto con lampeggianti blu. Si spacciavano per finanzieri o carabinieri in azione per un controllo. Peccato fosse tutto finto. Anche la scusa dell'indagine in corso, usata per fermare le vittime, ricchi imprenditori, e fare poi irruzione nelle loro ville. Sette gli arrestati su ordine della procura di Catania. Tra loro una donna. Sventata una rapina, ma i carabinieri indagano ancora.

In questa notizia si parla di: finti - finanzieri

"Alt, dobbiamo perquisire la vostra casa". Così i finti finanzieri rapinavano le ville

