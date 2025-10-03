Finte offerte di lavoro online con la promessa di facili guadagni | denunciate 4 persone
I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, ritenuti responsabili del reato di truffa. Gli indagati, residenti fuori regione, avevano pubblicato su una nota piattaforma di messaggistica una falsa offerta di lavoro che prometteva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: finte - offerte
Truffe telefoniche, da chiamate con +49 alle finte offerte sulle bollette: come difendersi
Offerta a tempo https://amzn.to/46lrQhi Da 11,99 a 7,36€ EMEDA ciglia finte ciuffetti, Ciglia a grappolo morbide e naturali 10mm 11mm 12mm 13mm mix DIY extension ciglia individuali fai da te ciuffetti ciglia naturali e Morbide (EME134 mix) #Pubblicità - facebook.com Vai su Facebook
Adesso le truffe online si nascondono dietro le offerte di lavoro dei CISO - Le truffe nel reclutamento IT si estendono ai ruoli dirigenziali di cybersecurity. Riporta tomshw.it
Finte offerte di lavoro su Facebook: celano malware Ov3r_Stealer - Un nuovo malware sta circolando su Facebook attraverso finti annunci di lavoro. Lo riporta punto-informatico.it