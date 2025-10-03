Finte offerte di lavoro online con la promessa di facili guadagni | denunciate 4 persone

Avellinotoday.it | 3 ott 2025

I Carabinieri della Stazione di Forino hanno denunciato quattro uomini, di età compresa tra i 25 e i 60 anni, ritenuti responsabili del reato di truffa. Gli indagati, residenti fuori regione, avevano pubblicato su una nota piattaforma di messaggistica una falsa offerta di lavoro che prometteva. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

