fine vita un nuovo caso alla consulta

A due anni e mezzo dall’udienza per decidere sulla richiesta di archiviazione, il Gip di Bologna Andrea Romito ha sollevato la questione di legittimità costituzionale sul caso di Paola, 89enne . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

