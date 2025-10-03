Square Enix ha confermato che Final Fantasy 7 Remake Parte 3 sarà multipiattaforma fin dal lancio, a differenza dei capitoli precedenti che hanno visto inizialmente l’esclusiva PlayStation. Una scelta che amplia il pubblico ma che porta con sé sfide tecniche considerevoli. Il director Naoki Hamaguchi ha spiegato in un’intervista che lo studio ha organizzato team separati per ogni piattaforma, così da garantire ottimizzazioni mirate e non rallentare la tabella di marcia. L’obiettivo, ha sottolineato, è mantenere intatti gli standard qualitativi prefissati, indipendentemente dal dispositivo. Come riportato da Insider Gaming, il nodo principale riguarda Xbox Series S, che dispone di una quantità di memoria inferiore rispetto a PS5 e Series X. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Final Fantasy 7 Remake Parte 3: Square Enix parla delle sfide e delle opportunità dello sviluppo multipiattaforma