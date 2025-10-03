Filo diretto con la Palestina Ricercatore di Gaza accolto all’università
Università, Comune, associazioni e privati cittadini uniti in una virtuosa rete di aiuto e collaborazione per portare a Pavia un ricercatore palestinese proveniente da Gaza. Il risultato si inserisce nell’iniziativa Iupals (Italian universities for Palestinian students), promossa dalla Crui (Conferenza dei rettori delle università italiane) in collaborazione con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministero dell’università e della ricerca e il Consolato generale d’Italia a Gerusalemme. Attraverso questo programma, sono state messe a disposizione 152 borse di studio offerte da 35 atenei italiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
