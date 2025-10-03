film alone at dawn con anne hathaway e adam in una nuova adattamento di ron howard

La produzione cinematografica sta vivendo un momento di grande fermento grazie a nuovi progetti che uniscono star di fama internazionale e registi di grande esperienza. Tra le novità più attese figura il film Alone at Dawn, diretto da Ron Howard, con protagonisti Anne Hathaway e Adam Driver. Questa pellicola rappresenta una tappa importante, poiché segna la prima collaborazione tra i due attori sul grande schermo, suscitando grande interesse nel pubblico e nella critica. cosa significa la scelta di casting per Alone at Dawn. Alone at Dawn sarà prodotto da Amazon MGM Studios ed è basato su una storia vera scritta da Dan Schilling e Lori Chapman Longfritz. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

