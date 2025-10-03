Filippo Ganna l’uomo contro il tempo
In Francia, Filippo Ganna ha scritto l’ennesima pagina di una storia che continua a superare sé stessa. L’argento conquistato nella cronometro degli Europei di ciclismo è l’ennesimo traguardo che lo conferma tra i migliori specialisti del mondo. Una medaglia che non pesa solo per il metallo, ma per tutto ciò che rappresenta. Estratti audio: VIDEO . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
