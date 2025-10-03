Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito la zona centrale delle Filippine è salito a 72 morti e quasi 300 feriti. I sismologi affermano che il terremoto nella città di Bogo e dintorni è stato provocato da una faglia sottomarina poco profonda, che non si muoveva da almeno 400 anni. Secondo le autorità, il terremoto ha danneggiato o distrutto 87 edifici e quasi 600 case, colpendo oltre 170.000 persone. Nel frattempo un tifone ha colpito il nord delle Filippine, complicando la risposta del Paese al terremoto. Il tifone Matmo ha colpito la città di Dinapigue, nella provincia di Isabela, proveniente dal Pacifico, con venti sostenuti fino a 130 kmh e si è diretto verso nord-ovest, sopra una vasta valle agricola e province montuose, dove gli abitanti di alcuni villaggi a rischio di alluvioni e frane sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Filippine, le immagini delle macerie dopo il violento terremoto