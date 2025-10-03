Filippine le immagini delle macerie dopo il violento terremoto
Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito la zona centrale delle Filippine è salito a 72 morti e quasi 300 feriti. I sismologi affermano che il terremoto nella città di Bogo e dintorni è stato provocato da una faglia sottomarina poco profonda, che non si muoveva da almeno 400 anni. Secondo le autorità, il terremoto ha danneggiato o distrutto 87 edifici e quasi 600 case, colpendo oltre 170.000 persone. Nel frattempo un tifone ha colpito il nord delle Filippine, complicando la risposta del Paese al terremoto. Il tifone Matmo ha colpito la città di Dinapigue, nella provincia di Isabela, proveniente dal Pacifico, con venti sostenuti fino a 130 kmh e si è diretto verso nord-ovest, sopra una vasta valle agricola e province montuose, dove gli abitanti di alcuni villaggi a rischio di alluvioni e frane sono stati evacuati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: filippine - immagini
Filippine, il super tifone Ragasa viaggia a 300 chilometri all'ora: le immagini dei danni
Le immagini del violento terremoto nelle Filippine: edifici distrutti, blackout e decine di morti
Terremoto nelle Filippine, le drammatiche immagini dei soccorsi http://dlvr.it/TNQdMR - X Vai su X
Impressionanti le immagini che arrivano dalle Filippine, colpita ieri sera da un terremoto di magnitudo 6.9 che ha provocato decine di vittime e feriti. Il video mostra il momento in cui un campanile si sbriciola subito dopo la violenta scossa. - facebook.com Vai su Facebook
Filippine, terremoto distrugge 700 edifici e colpisce 170mila persone: le immagini delle macerie - (LaPresse) Il bilancio delle vittime del potente terremoto che ha colpito martedì sera la zona centrale delle Filippine è salito a 72 morti e ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com
Terremoto nelle Filippine, le drammatiche immagini dei soccorsi - Le immagini drammatiche dei soccorsi dopo il violento terremoto che ha colpito le Filippine nella tarda serata dek 30 sett ... Come scrive italpress.com