Figlio bullizzato a scuola il padre irrompe a scuola e minaccia i prof in provincia di Salerno

Il figlio gli racconta di aver subito atti di bullismo, il padre si presenta a scuola e inizia a minacciare la dirigente e i docenti. Attimi di forte concitazione questa mattina nel plesso principale dell’Istituto Comprensivo «Mazzini» di Campagna, in provincia di Salerno, dove un uomo del posto, in evidente stato di agitazione, è entrato nell’edificio prendendosela con preside e insegnanti.. 🔗 Leggi su Feedpress.me

