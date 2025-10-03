Fifa World Cup 2026 | ecco il pallone ufficiale Trionda per il Mondiale
Grande attesa per il Mondiale 2026: Fifa World Cup 2026 promette grande spettacolo. Ebbene, Adidas ha recentemente svelato TRIONDA. Stiamo parlando del pallone ufficiale della FIFA World Cup26 ovvero di una celebrazione delle nazioni che ospiteranno il torneo, Canada, Messico e USA. Realizzato con una nuovissima costruzione a 4 pannelli per elevate prestazioni, la fluida geometria del design riprende le onde rappresentate nel nome ufficiale del pallone. Ogni pannello presenta i colori delle nazioni, rosso, blu e verde, che si collegano a forma di triangolo al centro del pannello. Tutto ciò simboleggiando tre nazioni che si uniscono per ospitare il torneo per la prima volta. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
