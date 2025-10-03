FieraMente vuole stupire | Favorire l’inclusione
Torna con un doppio appuntamento ricco di attività la seconda edizione di FieraMente, la manifestazione di comunità dedicata a benessere, cultura, salute mentale e armonia. La festa di Comunità per l’inclusione e la salute mentale si svolgerà venerdì 10 ottobre dalle 10 alle 18 (in concomitanza con la Giornata mondiale per la salute mentale) e sabato 11, con chiusura prevista un’ora prima. Ad accogliere FieraMente sarà l’area verde dell’ex ospedale Lolli (padiglione 12) presso la Casa della Comunità di Imola e della Comunità Diurna Franca Ongaro Basaglia in prossimità del padiglione 13. La manifestazione nasce proprio dall’idea di ‘una comunità che cura’ della struttura Ongaro Basaglia, gestita dalla Cooperativa Sociale Stella. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
