Fiera Milano presentata a San Babila la Ice hockey Playground Bonomi | Orgogliosi del lavoro svolto

In piazza San Babila - a due passi da Duomo - oggi - 3 ottobre - si è svolta la presentazione della pista di hockey su ghiaccio sintetico sponsorizzata da Fiera Milano in vista delle olimpiadi invernali Milano Cortina. Un evento organizzato da Fiera Milano che trasforma dal 3 al 5 ottobre la piazza, una vera e propria area olimpica. Una tre giorni che permetterà a famiglie e turisti di partecipare gratuitamente a sessioni di training di hockey. Un momento dedicato allo sport per grandi e piccini, dove si potranno imparare le regole e giocare insieme alle giocatrici delle squadre femminili milanesi delle Valchirie e della Devils Milano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
