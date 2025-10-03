Fiera della toma a Condove un weekend di sapori autentici | il programma

Torinotoday.it | 3 ott 2025

L'11 e il 12 ottobre a Condove torna la Fiera della Toma, che celebra dal punto di vista commerciale e sociale uno dei momenti chiave della vita dei margari, la discesa dagli alpeggi, valorizzando il patrimonio culturale ed economico rappresentato dall'agricoltura e dalla zootecnia alpina. La. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

fiera toma condove weekendFiera della Toma di Condove - Dal 9 al 12 ottobre 2025 Condove torna a essere la capitale della Toma con una nuova edizione della storica fiera dedicata al celebre formaggio e alle eccellenze locali. Riporta mentelocale.it

