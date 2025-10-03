Fiera del Miele | appuntamento il 5 ottobre a Pieve al Toppo con la XXI edizione
Arezzo, 3 ottobre 2025 – A Pieve al Toppo torna domenica 5 ottobre l'annuale Fiera del Miele, l'atteso appuntamento dedicato all'apicoltura e ai prodotti dell'alveare. La con il miele protagonista, giunta alla XXI edizione, è organizzata dal Comune di Civitella in manifestazione Val di Chiana in collaborazione con Slow Food Valdichiana. Durante la giornata, nel piazzale davanti al Circolo di Pieve al Toppo, i produttori saranno a disposizione dei visitatori per una degustazione del loro miele, ma soprattutto per raccontare la fatica e la storia di quel miele. Si potranno scoprire anche le numerose applicazioni alimentari, cosmetiche e di benessere naturale legate al miele e ai suoi derivati. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: fiera - miele
