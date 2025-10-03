Fiera Antiquaria Porta Sant’Andrea riapre le porte del museo del quartiere
Arezzo, 3 ottobre 2025 – Domenica 5 ottobre il MuSA riprende le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere a cittadini, turisti e curiosi. Il Museo di Porta Sant’Andrea (MuSA) riapre nelle domeniche della Fiera Antiquaria di Arezzo. Un’iniziativa ormai consolidata da alcuni anni, per far conoscere il grande tesoro aretino che è la Giostra del Saracino e la storia del Quartiere biancoverde. L’iniziativa di Porta Sant’Andrea continua in collaborazione con la Fondazione Arezzo InTour, che ha inserito l’apertura del MuSA tra gli eventi collaterali della Fiera. 🔗 Leggi su Lanazione.it
