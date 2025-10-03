Fidati solo di chi conosci davvero il video per gli anziani che spiega come riconoscere i truffatori

Messinatoday.it | 3 ott 2025

“Truffe stop – prova a prenderli”. Approda a Messina la campagna dal Ministero dell'Interno, qui realizzata in collaborazione col Comune, col contributo di Atm e Messina Social City, per sensibilizzare e contrastare le truffe a persone anziane e fragili, nell’ambito del progetto “NonRaggir@ME”. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

