Festival Organistico | João Vaz alla chiesa della Beata Vergine del Giglio

Bergamo. Il Terzo concerto del Festival Organistico Internazionale “Città di Bergamo” – Venerdì 3 ottobre – è quello dedicato alla musica antica affrontata secondo la cosiddetta prassi esecutiva ‘storicamente informata’. Per la prima volta a Bergamo si potrà ascoltare un significativo excursus di una letteratura mistica e raffinata come quella rinascimentalebarocca portoghese. Questo grazie alla presenza di uno dei suoi massimi conoscitori sia dal punto di vista interpretativo che musicologico, João Vaz, docente alla “Escola Superior de Musica” di Lisbona e organista titolare della chiesa del famoso Monastero di São Vicente de Fora sempre nella città lusitana. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Festival Organistico: João Vaz alla chiesa della Beata Vergine del Giglio

