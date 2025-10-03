Festival Nazionale Economia Civile Pizzaballa | Ricostruire con economia e comunità

(LaPresse) Alla settima edizione del FNEC a Firenze è intervenuto in diretta il Patriarca di Gerusalemme dei Latini, Pierbattista Pizzaballa, che ha dialogato con Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse, sul tema “Democrazia strumento di Pace ed Economia civile”. “Purtroppo non possiamo farci illusioni: la fine della guerra non sarà la fine del conflitto. L’odio che ha scatenato è ancora profondo, e non c’è una exit strategy, né una chiara prospettiva sul dopo. C’è ancora molto da fare. Proprio per questo, quando le istituzioni politiche e, ahimè, anche quelle religiose vengono meno, è importante fare rete nel territorio. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Festival Nazionale Economia Civile, Pizzaballa: “Ricostruire con economia e comunità”

