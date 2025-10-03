Festival Extra Salute | Sani e Skatenati in piazza Roma sabato alle 16.30

Anconatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Momenti di svago ma anche di informazione dedicati ai giovani per l’evento organizzato da pomeriggio a sera in Piazza Roma domani 4 ottobre nell’ambito di “Extra Salute - II Festival del Vivere bene da ogni punto di vista” in programma ad Ancona fino al 5 ottobre. In programma “SANI E SKATENATI”. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: festival - extra

La lunga scia del G7, l'Extra Salute diventa un festival di 5 giorni. Si parlerà di prevenzione e corretti stili di vita

festival extra salute saniFestival della Salute 2025: Novara e il territorio protagonisti della prevenzione - Novara si prepara per la terza edizione del Festival della Salute, un appuntamento ormai consolidato che coinvolge l’intero territorio grazie al lavoro congiunto di Asl Novara, istituzioni e ... Lo riporta lavocedinovara.com

festival extra salute saniExtra Salute - II Festival del Vivere bene da ogni punto di vista - II Festival del Vivere bene da ogni punto di vista” che si terrà ad Ancona dal 1 al 5 ottobre 2025. Si legge su farmacista33.it

Cerca Video su questo argomento: Festival Extra Salute Sani