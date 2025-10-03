Festival dell’Economia Civile | fiducia e legami per una democrazia viva

Un grande cantiere di idee, dalla loggia di Palazzo Vecchio alle aule universitarie fiorentine, sta interrogando il suo tempo: la settima edizione del Festival Nazionale dell’Economia Civile richiama all’opera chiunque creda in una democrazia viva, capace di nutrirsi di relazioni autentiche e di imprese cooperative. La democrazia ha bisogno di legami L’edizione 2025 del Festival . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Festival dell’Economia Civile: fiducia e legami per una democrazia viva

In questa notizia si parla di: festival - economia

Hackathon al Festival nazionale dell'economia civile

A Firenze Festival economia civile con i Nobel Spence e Banerjee

COMUNICATO STAMPA SPONSORIZZATO – Due Premi Nobel al Festival Nazionale dell’Economia Civile 2025: Abhijit Banerjee e Michael Spence protagonisti a Firenze

Festival Economia civile - Inizia la sessione del pomeriggio su: "Le strade che portano alla democrazia" introdotta da Maria Paola Monaco (Professoressa di diritto del lavoro Università di Firenze) - X Vai su X

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile arriva a Firenze dal 2 al 5 ottobre! La settima edizione riparte con energia, confermando il suo ruolo come spazio di confronto su economia, democrazia e trasformazione sociale. Saranno con noi Michael Spence e - facebook.com Vai su Facebook

Economia civile: ad ottobre a Firenze il Festival nazionale sulla “democrazia partecipata” - La sfida delle intelligenze relazionali”: è questo il titolo della settima edizione del Festival nazionale dell’Economia civile, in programma dal 9 al 12 ottobre 2025 a ... Secondo agensir.it

Il Festival Nazionale dell’Economia Civile: un laboratorio di pace e innovazione sociale - Firenze, 9 settembre 2025 – Il Festival Nazionale dell’Economia Civile si è affermato negli anni come un vero e proprio laboratorio di pace e innovazione, dove economia, cultura e società si ... Da adnkronos.com