Festival della Pace a Baronissi Petta | La pace è un impegno quotidiano

3 ott 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Baronissi si prepara a diventare ancora una volta la città della pace, con la terza edizione del Festival della Pace, in programma domenica 5, martedì 7 e mercoledì 8 ottobre 2025. I colori dell’arcobaleno illumineranno la città, per un evento che rappresenta un’importante opportunità per riflettere sul significato della pace, sulla sostenibilità sociale e ambientale, sull’importanza del dialogo e la difesa della vita e dei diritti umani, specialmente in un periodo storico caratterizzato da conflitti e tensioni che scuotono le fondamenta della nostra civiltà. “Il Festival della Pace non è solo un momento culturale o ricreativo, ma un impegno concreto per costruire spazi di dialogo, solidarietà e ascolto reciproco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

