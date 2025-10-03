Festival Aperto Ouverture Performance a cappella
In prima assoluta debutta al Festival Aperto stasera alle 20.30, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto ’Ouverture’: il primo dei quattro progetti del ciclo Gradus, promosso dal Reggio Parma Festival. ’Ouverture’ è un’opera-performance a cappella per doppio quintetto, cinque cantanti e cinque tapis roulant. Il progetto nasce dall’incontro inedito tra quattro artisti – Gaetano Palermo, Michele Petrosino, Giuliana Kiersz e Fernando Strasnoy – che prima di partecipare a Gradus non si conoscevano. Diverse nazionalità, diversi linguaggi che, nello spirito del progetto voluto dal Rpf, hanno trovato sintesi durante le lezioni e gli scambi con una serie di ‘maestri’ invitati a trasmettere il proprio sapere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: festival - aperto
Festival Music Wave, in piscina arriva la regina dell’urban Grelmos. Parco aperto anche in notturna
Quattro appuntamenti musicali a cielo aperto nella natura: al via “Nauna Festival
Falconara come una grande pizzeria a cielo aperto: arriva il momento di Pizza Festival
Il Pisa Book Festival è ufficialmente aperto! Un nuovo viaggio tra storie e incontri indimenticabili ci attende agli Arsenali Repubblicani, al Museo delle Navi, al Fortilizio e a Palazzo Reale: non mancate! #PBF2025 #LaMagiaDellaParola - X Vai su X
Abbiamo aperto le prenotazioni per il ricco programma del Festival del Paesaggio dell'Adda in programma a Villa Gina dal 10 al 13 Ottobre. Occorre compilare un form e poi scegliere l'evento - o gli eventi - a cui si vuole partecipare, tramite il nostro sito da c Vai su Facebook
Torna Festival Aperto - Dal 19 settembre al 22 novembre 2025 si svolgerà a Reggio Emilia la la XVII edizione di Festival Aperto, proponendo un ricco cartellone che – tra Teatro Municipale Valli, Teatro Ariosto, Teatro Cavall ... Secondo giornaledellamusica.it