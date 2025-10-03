In prima assoluta debutta al Festival Aperto stasera alle 20.30, nella Sala Verdi del Teatro Ariosto ’Ouverture’: il primo dei quattro progetti del ciclo Gradus, promosso dal Reggio Parma Festival. ’Ouverture’ è un’opera-performance a cappella per doppio quintetto, cinque cantanti e cinque tapis roulant. Il progetto nasce dall’incontro inedito tra quattro artisti – Gaetano Palermo, Michele Petrosino, Giuliana Kiersz e Fernando Strasnoy – che prima di partecipare a Gradus non si conoscevano. Diverse nazionalità, diversi linguaggi che, nello spirito del progetto voluto dal Rpf, hanno trovato sintesi durante le lezioni e gli scambi con una serie di ‘maestri’ invitati a trasmettere il proprio sapere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Festival Aperto, Ouverture. Performance a cappella