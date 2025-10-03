Festa dei Nonni all’insegna della sicurezza | la Questura di Frosinone contro le truffe agli anziani
Nell’ambito della campagna nazionale contro le truffe agli anziani e categorie fragili, “Più sicuri Insieme”, la Questura di Frosinone, nella giornata in cui si è celebrata la festa dei nonni, ieri, giovedì due ottobre, è intervenuta in due iniziative, rispettivamente a Frosinone e Sora, con. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
In questa notizia si parla di: festa - nonni
Buona festa dei nonni, oggi 2 ottobre: video, immagini e gif di auguri
Residenza Margherita, festa speciale per i nonni
La Festa dei nonni alla Favorita: con i nipoti alla scoperta del parco
Festa dei Nonni Una giornata davvero speciale, piena di emozioni, sorrisi e abbracci. I bambini di 4 e 5 anni hanno accolto i loro amati nonni con canti, balli e una poesia recitata con il cuore. Insieme ai nonni, i piccoli di alcune sezioni hanno realizzat - facebook.com Vai su Facebook
La Festa dei Nonni è un’occasione per celebrare figure di affetto e saggezza, pilastri delle famiglie e custodi di valori e tradizioni. Un pensiero speciale va a chi non è più con noi: la loro memoria e il loro esempio restano patrimonio prezioso da custodire e tra - X Vai su X
Festa dei nonni, Lino Banfi e i carabinieri contro le truffe: “Chiamate e non vi vergognate” - (Adnkronos) – ''Dobbiamo dire non solo auguri ai nonni, ma mi raccomando le truffe, non vi vergognate se fate a vuoto una telefonata ai carabinieri, ne potete fare quante ne volete. Si legge su meridiananotizie.it
Festa dei nonni, carabinieri in campo contro le truffe agli anziani - Per la Festa dei nonni del 2 ottobre i carabinieri di Lecce celebrano i custodi della memoria, promuovono la sicurezza degli anziani e rilanciano la lotta senza quartiere contro le truffe che vedono ... Segnala quotidianodipuglia.it