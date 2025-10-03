Ferrovie dello Stato cerca personale a Napoli e in Campania | i requisiti richiesti
Il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Operatori polivalenti di condotta e manovra ferroviaria Operatori specializzati di circolazione da inserire in Mercitalia Shunting & Terminal S.r.l.– Business Unit Trasporto Merci all'interno della Direzione operativa. La Business Unit Trasporto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
In questa notizia si parla di: ferrovie - stato
Gruppo Ferrovie dello Stato: i cantieri estivi e gli interventi nel nostro territorio
Ferrovie dello Stato cerca ingegneri ed esperti cyber: il piano da 20mila assunzioni
Orte-Falconara, la linea che unirà Roma ad Ancona tra le priorità delle Ferrovie dello Stato: tempi ridotti fino a 30 minuti
FORMAZIONE DAL WEB Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ricerca Operatori Polivalenti di Condotta e Manovra Ferroviaria / Operatori Specializzati di Circolazione Candidature aperte entro il giorno 15 Ottobre 2025. Per maggiori informazioni sui requi - facebook.com Vai su Facebook
Ferrovie: Ferrovie dello Stato Italiane, Fitch alza il Rating a ‘BBB+’ con Outlook stabile - X Vai su X
Ferrovie dello Stato: assunzioni per diplomati in Campania, non serve esperienza - Ferrovie dello Stato ha aperto una selezione rivolta a diplomati per assunzioni in Campania. Lo riporta ticonsiglio.com
Assunzioni Ferrovie dello Stato, ricerca di personale da formare come autisti di autobus - Il Gruppo Ferrovie dello Stato ricerca personale da formare, nell’ambito del progetto Academy, come conducente di autobus di linea (Operatore di esercizio) con assunzioni presso Busitalia Rail Service ... Si legge su it.blastingnews.com