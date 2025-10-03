Fermato in monopattino senza casco sputa al vigile e poi lo prende a calci e pugni | arrestato

Sfrecciano in due, su un monopattino, senza casco per le vie del centro storico: non si fermano all'alt della polizia municipale e il giovane alla guida del mezzo aggredisce uno dei due agenti intervenuti. È questo il caso più eclatante che si è verificato nei giorni scorsi nell'ambito di una più. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

