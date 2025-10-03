Fermato il trapper Daytona KK In auto e a casa ha 7 chili di droga

"Stiamo arrivando ovunque, stiamo venendo a prenderci tutto" canta Daytona KK, il trapper che all’anagrafe è il 31enne Michele Corvino, in un suo brano. Ma a “prendersi tutto“ mercoledì pomeriggio è stata la polizia, che ha scovato droga (circa 7 chili) e contanti (oltre 2mila euro) nella sua auto e a casa. Così il trapper è stato fermato per spaccio. Sulla guancia due “K“ tatuate. Altri disegni permanenti coprono il viso e in tutto il corpo, tra cui scritte legate alla sua città – Casal di Principe in provincia di Caserta – e fori di proiettile. Difficile non notarlo, a bordo di un’Audi bianca, dove era insieme a un’altra persona che è poi risultata estranea ai fatti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fermato il trapper Daytona KK. In auto e a casa ha 7 chili di droga

