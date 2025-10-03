Fermati l’acqua mi sta trascinando via L’ultima telefonata alla moglie prima di morire | così Oronzo Epifani l’ha salvata dal nubifragio a Ostuni

Prima di essere travolto dall’ondata di fango, Oronzo Epifani, 63 anni, avrebbe telefonato alla moglie per metterla in salvo: «Fermati, mettiti in salvo. L’acqua mi sta trascinando via ». Poco dopo, la Mercedes che guidava è stata trascinata fuori strada dal violento nubifragio che nella serata di giovedì 2 ottobre ha colpito Ostuni e il litorale circostante, in provincia di Brindisi. Epifani, tecnico in un’azienda di analisi sui materiali da costruzione, era sposato con Marisa Menga e aveva tre figli. L’uomo stava tornando a casa con la moglie, viaggiando in due auto separate. La donna, alla guida della sua Fiat Punto, è riuscita a chiamare i soccorsi mentre assisteva impotente alla tragedia. 🔗 Leggi su Open.online