Feriti lievemente alcuni agenti nel porto di Salerno
Tempo di lettura: < 1 minuto Il lancio di sanpietrini e di alcuni oggetti hanno portato al ferimento, seppure in maniera non grave, di alcuni agenti che si trovavano al porto di Salerno. Durante i momenti di tensione con i manifestanti pro Gaza la polizia è stata costretta a bloccare l’accesso al porto. C’era un cordone per evitare l’accesso allo scalo quando i manifestanti hanno spinto e gli agenti hanno dovuto fare una carica di alleggerimento. In quel momento è partito il lancio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
